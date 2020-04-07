Калуга, 7 апреля 2020, 12:19 — REGNUM Президент группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, известный своей широкой благотворительной деятельностью, 20 марта 2020 года запустил на собственной «Мануфактуре Боско» в Калуге новое производство. В связи с мировой эпидемией коронавируса и всеобщими карантинными мероприятиями там теперь шьют миллионы защитных масок.

Президент группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович
Президент группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович
Цитата из видеоролика

«Миллионы масок для общего блага», — подчеркнул Куснирович.

Всех граждан России он искренне призывает соблюдать предписания, связанные с охраной здоровья:

«Умывайте руки, в конце концов, берегите себя. Минимизируйте любые контакты. Видимо, нам придётся пройти и эту спасительную самоизоляцию. Я очень надеюсь на ваше с вами благоразумие и ответственность. Я благодарю тех, что задействован на мануфактуре Bosco, где мы продолжаем шить такие востребованные сейчас маски. No pasaran!».

Напомним, компания Bosco di Ciliegi специализируется на продаже одежды и предметов роскоши. После введения режима самоизоляции многие входящие в состав компании фирмы, как и другие российские предприятия, были вынуждены временно приостановить деятельность.

По состоянию на 7 апреля в 81 регионе РФ зарегистрировано 7497 случаев коронавируса. ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как Россия борется с COVID-19.

Читайте также: Коронавирус: российские реалии — все новости