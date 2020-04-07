Анкара, , 12:21 — REGNUM В Турции от коронавирусной инфекции излечился 95-летний мужчина, об этом 7 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

Исмаил Кирдар покинул госпиталь в провинции Измир под аплодисменты врачей, у него был обнаружен коронавирус 25 марта.

«Дядя Исмаил победил коронавирус. Это должно стать надеждой для Турции», — отметил в комментарии журналистам агентства один из врачей госпиталя, в котором лежал Кирдар.

На сегодняшний день в Турции зарегистрировано свыше 30 тыс. 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией, число скончавшихся составляет 649 человек. В основном от инфекции умирают пожилые люди.

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