Нур-Султан, , 12:16 — REGNUM В Казахстане формируется государственный резерв социально значимых товаров на сумму 14,8 млрд тенге ($33,8 млн). Об этом 7 апреля написал президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Глава государства посетил транспортно-логистический центр Continental Logistics и ознакомился с продовольственным снабжением Нур-Султана. «Страна полностью обеспечена социально значимыми товарами», — написал Токаев.

Главам регионов и правительству порчено обеспечить пополнение стабилизационных фондов и мониторинг цен. «Факты спекуляции и ажиотажные настроения будут пресекаться», — добавила Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 апреля в Казахстане выявлено 685 случаев заражения коронавирусом, 47 человек — выздоровели, шесть — скончались.