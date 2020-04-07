Тбилиси, , 12:15 — REGNUM Отныне граждан Грузии будут доставлять из-за границы на родину под защитой иконы, сообщила пресс-служба авиакомпании Georgian Airways. Сегодня, 7 апреля, в день отмечаемого христианской церковью праздника Благовещения, самолет Боинг 737−800 вылетел по маршруту Тбилиси-Афины-Тбилиси с иконой, которую благословил католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй.

«Сегодня, 7 апреля, крещеную патриархом на имя Georgian Airways и подаренную авиакомпании икону подняли на борт нашего самолета Боинг 737−800. Самолет с подаренной патриархом иконой на борту сегодня в 9:00 часов утра спецрейсом вылетел в направлении Тбилиси-Афины-Тбилиси и защитит мирное возвращение граждан Грузии на родину», — говорится в сообщении.

В авиакомпании заявляют, что эта икона будет сопровождать возвращение граждан Грузии на всех спецрейсах, которые будет выполнять Georgian Airways.

Как известно, в связи с пандемией коронавируса Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами, и в настоящее время выполняются лишь спецрейсы по доставке граждан Грузии на родину. Основную часть рейсов выполняет Georgian Airways.

По данным на 7 апреля, всего в Грузии зарегистрировано 195 случаев коронавируса. 39 человек выздоровели, 2 скончались. В зонах карантина находятся 4708 человек, а в стационарах — 370 пациентов.