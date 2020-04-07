Уфа, , 12:22 — REGNUM Женщину оштрафовали за публикацию в социальной сети экстремистского материала в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, 32-летняя жительница Баймакского района на своей странице в социальной сети опубликовала текст книги, который содержал призывы к разжиганию религиозной вражды. В 2004 году решением Савеловского районного суда Москвы данный материал был признан экстремистским.

В результате женщину привлекли к административной ответственности по факту массового распространения экстремистских материалов. Запрещенная информация удалена с ее страницы в социальной сети.

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