Москва, , 12:14 — REGNUM Народный фронт и Школа безопасности «Стоп угроза» обращают внимание граждан на появление все новых видов мошенничества, направленных в период карантина против людей из групп риска. В целях профилактики таких случаев общественники запускают проект «Прививка от жулика». Эксперты составили чек-лист, где перечислены основные меры противодействия преступным уловкам и правила безопасности.

«В период эпидемии жулики обещают выплаты, якобы собирают сведения, пугают результатами анализов и предлагают фальшивые лекарства. Мошенники подбирают «ключи» к разным группам, но особое их внимание приковано к пожилым людям, многодетным мамам, подросткам, — рассказала руководитель Школы безопасности «Стоп угроза» Лия Шарова, — Совет, которой убережёт вас от любого вида мошенничества: какую информацию вам ни принесли бы, грустную или радостную, — ничего не покупайте и не открывайте двери. Свяжитесь с родственниками или компетентной организацией, а уже потом принимайте решение. Главная задача мошенников — сбить вас с толку в первые минуты».

Лия Шарова записала видеоурок «Прививка от жулика: как пережить карантин без потерь», где рассказала обо всех видах карантинного мошенничества. Видео будет полезно родителям маленьких детей и детям пожилых родителей, оно доступно в социальной сети.

К проекту «Прививка от жулика» подключились активисты Территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые вызвались напечатать и развесить объявления в многоквартирных домах, разнести памятки по почтовым ящикам.

«Системной профилактикой мошенничества занимаются соответствующие органы, мы решили ускорить процесс и предостеречь людей. Видео, которое мы опубликовали только вчера, за сутки набрало почти 30 тысяч просмотров, что говорит об интересе со стороны пользователей, а значит, мы снова попали в яблочко с предложением решения актуальной проблемы», — подытожила руководитель департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто.

Штаб ОНФ и «Волонтеров-медиков» по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-2019, запустил горячую линию по их поддержке 18 марта. Через нее пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, а также о помощи с проведением платежей за услуги ЖКХ.