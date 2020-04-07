Краснодар, , 12:12 — REGNUM Двухлетний ребёнок оказался в числе жителей Краснодарского края, у которых за последние сутки подтвердился COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Как уточняется, из 11 новых случаев шесть выявлены у людей, контактировавших с ранее заболевшими. Ещё пять — завозные из Таиланда, США и ОАЭ, в том числе, двухлетний ребенок — сейчас он лечится в Краснодаре. Самому старшему из заболевших 88 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе подтверждён 61 случай коронавируса. Один человек скончался, 15 выписаны с выздоровлением.

Пятеро пациентов на данный момент находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам, 22 пациента находятся в состоянии средней тяжести. Медики констатируют — среди заболевших всё больше молодых людей.