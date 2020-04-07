Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Граждане Грузии, которые в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса не смогли вернуться на родину и находятся в Белоруссии и Литве, при содействии грузинских посольств в этих республиках обеспечены временным жильем. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба МИД Грузии.

По данным дипломатического ведомства, при содействии посольств из Белоруссии были отправлены в Грузию 220 грузинских граждан, а из Литвы — 11. Тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, помогли найти жилье и обеспечили предметами первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, Тбилиси организует возвращение на родину граждан Грузии, которые из-за закрытия границ и отмены регулярных рейсов в связи с пандемией коронавируса остались за рубежом. Их вывозят чартерными авиарейсами, стоимость билета в самолетах составляет €199.

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