Магас, , 12:09 — REGNUM В Ингушетии выросло число граждан с подтвержденным диагнозом Covid-19. По состоянию на 09:30 7 апреля их стало семь человек, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в республике за весь период наблюдения выявлено 33 лица с положительными первичными результатами тестов на коронавирус. Отправлены на подтверждение в Москву анализы 14 из них, еще 13 — находятся на проверке в Ставрополе, шесть тестов также готовятся к отправке в СтавНИПЧИ Роспотребнадзора.

Госпитализированы 12 человек, остальные находятся под контролем медиков на дому. Что касается первого заболевшего, то его состояние здоровья удовлетворительное, у всех контактировавших с ним граждан отрицательный результат тестов.

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