Брянск, , 12:07 — REGNUM Весенне-полевые работы начались раньше обычных сроков в Брянской области. Как рассказал 7 апреля губернатор Александр Богомаз, в регионе планируют получить не менее двух миллионов тонн зерна в 2020 году.

Оптимальные погодные условия позволили начать весенние полевые работы раньше срока. На поля уже вышло более шести тысяч единиц сельхозтехники. Урожай прогнозируется не ниже, чем в 2019 году. По прогнозам, область должна получить не менее 2 млн тонн зерна и более, 2 млн тонн картофеля.

«Весенний сев предстоит провести на площади почти 400 тысяч гектаров, из них более 25 тысяч га — под картофель, более 100 тысяч га — кукурузы на зерно. Наши сельхозпредприятия обеспечены ГСМ, удобрениями: завезено более 170 тысяч тонн. Учитывая, что внесли ещё 60 тысяч тонн осенью, на каждый гектар пашни будет внесено более 400 кг минеральных удобрений. Работы ведутся хорошими темпами, с соблюдением технологий. Мы планируем до конца апреля закончить сев яровых, до 9 мая — посадку картофеля и технических культур», — уточнил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона.

Площадь озимых культур порядка 200 тыс. гектаров, все они благополучно перенесли зиму.