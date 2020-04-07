Брянск, 7 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Весенне-полевые работы начались раньше обычных сроков в Брянской области. Как рассказал 7 апреля губернатор Александр Богомаз, в регионе планируют получить не менее двух миллионов тонн зерна в 2020 году.
Оптимальные погодные условия позволили начать весенние полевые работы раньше срока. На поля уже вышло более шести тысяч единиц сельхозтехники. Урожай прогнозируется не ниже, чем в 2019 году. По прогнозам, область должна получить не менее 2 млн тонн зерна и более, 2 млн тонн картофеля.
Площадь озимых культур порядка 200 тыс. гектаров, все они благополучно перенесли зиму.