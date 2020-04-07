Париж, , 12:03 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не преодолен, полагая, что страна все еще находится в «фазе обострения», учитывая все еще большое число тяжелобольных пациентов, сообщает Le Figaro.

«Мы еще не достигли пика эпидемии. Это означает, что мы все еще находимся в фазе обострения», — отметил Оливье Веран.

По его словам, обострение пандемии коронавируса сдерживается под воздействием введенных мер, но эпидемия продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что около двух миллиардов медицинских масок, заказанных Францией у Китая, будут доставлены к концу июня.

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