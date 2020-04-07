Улан-Удэ, , 12:02 — REGNUM Во всех дацанах Буддийской традиционной сангхи России вводятся меры повышенной безопасности в связи с распространением коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации, приказ об этом подписал руководитель сангхи хамбо-лама Дамба Аюшеев.

До конца режима самоизоляции службы будут проходить по расписанию с соблюдением масочного режима. При этом ламы и прихожане должны соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра. Приём верующих разрешён только в случаях необходимости и также в масках.

В помещениях, где ведутся службы, дважды в день будет проводиться влажная уборка, а также окуривание обеззараживающей смесью санзай. Дверные ручки будут регулярно дезинфицироваться.

«В течение всего периода действия режима самоизоляции в расписании хуралов ввести молебен «Табан Харюлга, «направленный на борьбу с коронавирусной инфекцией», — отметили в религиозной организации.

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