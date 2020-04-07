Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM Врачи оценили состояние здоровья заболевших коронавирусной пневмонией в Ростовской области. Самочувствие заразившихся оценивается, как удовлетворительное, уточнили в региональном минздраве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области подтверждено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Возраст заболевших COVID-19 — от 30 до 84 лет. Анализы ещё пяти человек, сдавших положительные экспресс-тесты на коронавирус, находятся на исследовании в референс-центре.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заболевания COVID-19 подтверждены не только в Ростове-на-Дону, но и в отдалённых муниципалитетах региона.

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