Бангкок, , 12:20 — REGNUM Более 600 российских граждан вылетели в Москву и Санкт-Петербург из столицы Таиланда самолетами «Аэрофлота». Об этом сообщил 7 апреля ТАСС представитель российского посольства в Бангкоке.

Два рейса доставят на родину 608 пассажиров. На рейс до Москвы зарегистрирован 421 пассажир, на рейс до Петербурга — 187 пассажиров.

Кроме того, 7 апреля 200 человек вылетели из Таиланда в Новосибирск рейсом авиакомпании S7. Это российские граждане, не улетевшие ранее. В этот же день ожидается рейс в Иркутск.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» также ожидает разрешения на выполнение рейсов из Нью-Йорка и Мале — столицы Мальдивской Республики.

Читайте также: «Аэрофлот» выполнит два спецрейса из Бангкока