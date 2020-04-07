Ивано-Франковск, Украина, , 12:01 — REGNUM Военнослужащая одной из воинских частей Ивано-Франковской области Украины скончалась от последствий коронавируса. Об этом сообщили 7 апреля в пресс-службе командования Медсил ВСУ.

Женщина поступила на лечение 20 марта, 30 марта её перевели в реанимационное отделение, а 6 апреля она скончалась, рассказали в пресс-службе.

Всего в ВСУ подтверждены четыре случая заболевания COVID-19.

«На изоляции (в том числе самоизоляция) — 87 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 18 человек», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 143 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались 45 человек.

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