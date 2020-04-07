Махачкала, , 11:59 — REGNUM Производство медицинских масок наладили в Кировском районе Махачкалы усилиями местных портних. Сшитые изделия будут бесплатно раздаваться местному населению, сообщил на своей странице в Instagram глава района Салих Сагидов.

«После распространения пандемии коронавируса в Дагестане, как и практически везде в мире, образовался дефицит медицинских масок. Завышение цен недобросовестными предпринимателями оказалось ощутимым для населения. Поэтому мы решили наладить производство этого товара с привлечением местных портних», — написал Сагидов.

В настоящее время к данной работе подключились около 10 ателье, в каждом из которых работает от одной до трех мастериц. Ими уже сшито порядка 1 тыс. медицинских масок, в ближайшее время этот показатель планируется довести до 50 тыс. изделий.

По словам Сагидова, первые маски местные жители получат вместе с продуктовыми наборами, которые администрация района раздает в рамках поддержки малообеспеченных и многодетных семей, находящихся в самоизоляции. Остальные изделия планируется направить в интернаты и просто раздавать тем, кому они нужны.

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