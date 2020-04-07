Джакарта, , 11:46 — REGNUM Министерство исследований и технологий Индонезии разрабатывает экспресс-тесты для выявления коронавируса, сообщает Kompas.

«В настоящее время ожидается, что в течение 1−2 месяцев будет выпущено до 100 000 единиц экспресс-тестов», — заявил министр исследований и технологий Бамбанг Броджонегоро в Джакарте.

По словам министра, речь идет об экспресс-тестах на определение антиген. Исследования не будут такими точными, но это может помочь в качестве первоначального шага.

Кроме того, в настоящее время разрабатываются тесты на выявление коронавируса с помощью систем полимеразной цепной реакции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо попросил всех жителей страны носить медицинские маски вне дома.

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