Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Большинство сторонников Демократической и Республиканской партий в США заявили, что для борьбы со вспышкой коронавируса действительно был необходим целый ряд ограничений. Об этом сообщает Pew Research Center на основании собственного опроса.

94% демократов и независимых сторонников демократии и 85% республиканцев и республиканских сторонников считают необходимым закрытие школ. Большинство представителей обеих групп также считают такие меры, как ограничение международных поездок в США и отмену крупных спортивных и развлекательных мероприятий, необходимыми для борьбы со вспышкой коронавируса.

Примечательно: несмотря на широкую двухпартийную поддержку большинства мер, доля демократов, которые говорят, что эти шаги необходимы, как правило, даже больше, чем доля республиканцев, которые говорят то же самое.

Сторонники обеих партий также согласились в том, что высшие государственные чиновники проделали хорошую работу, реагируя на вспышку коронавируса. Большинство республиканцев (84%) и демократов (74%) говорят, что чиновники общественного здравоохранения делают отличную или хорошую работу. Большинство представителей обеих групп высоко оценили действия государственных и местных выборных должностных лиц.