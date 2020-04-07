Тбилиси, , 11:41 — REGNUM Тендер, объявленный мэрией Тбилиси на закупку для муниципальных нужд партии автобусов, отменен в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 6 апреля сообщил журналистам глава грузинской столицы Каха Каладзе, передает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Нам придется внести в бюджет изменения, отказаться от многих проектов, исходя из сложившихся в нашей стране и вообще в мире обстоятельств и реальности», — сказал мэр Тбилиси.

Он также пообещал в скором времени назвать какие еще столичные проекты будут приостановлены для того, чтобы перенаправить средства на меры по борьбе с распространением коронавируса.

Стоит отметить, что тендер на закупку автобусов для общественного транспорта в Тбилиси был объявлен 13 марта. Мэрия планировала закупить 300 единиц автотранспорта на 29 млн лари (более $9 млн).

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