Красноярск, , 11:32 — REGNUM Поздно вечером 6 апреля 40 красноярцев, которые провели несколько дней в обсервации в новосибирском центре социальной помощи семьям и детям «Заря», благополучно вернулись домой. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 апреля в правительстве Красноярского края.

По распоряжению красноярского губернатора Александра Усса жителей края доставили домой спецрейсом компании «КрасАвиа».

В аэропорту «Черемшанка» пассажиров встретили сотрудники Роспотребнадзора. Прибывших обязали соблюдать режим изоляции. Граждан предупредили об уголовной ответственности за нарушение изоляционного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, рейс из Бангкока, в числе которого были 40 красноярцев, приземлился 2 апреля в Новосибирске. Прилетевших обязали пройти двухнедельный карантин. Тех, у кого не было возможности самоизолироваться на дому, разместили в специально оборудованных обсерваторах.

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Как уточнили краевые власти, красноярцы жаловались на условия содержания в новосибирской «Заре», поэтому их решили вернуть домой.

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