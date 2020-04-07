Ташкент, , 11:28 — REGNUM На улицах Ташкента установлен 61 пост ДПС для соблюдения режима самоизоляции, сообщили 7 апреля в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

Сотрудники правоохранительных органов закрыли 75 второстепенных автодорог. Это обеспечит проезд всех транспортных средств через посты ДПС, где проверяется разрешение водителей на управление транспортным средством.

Отмечается, что если житель Ташкента будет бесцельно гулять или разъезжать по городу, его оштрафуют, а велосипед или скутер конфискуют.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля представитель ГУВД Ташкента Ирина Сайфутдинова призвала жителей столицы не злоупотреблять выгулом собак и не уходить далеко от дома.

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