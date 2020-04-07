Орел, , 11:17 — REGNUM В Орловской области 7 апреля подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

«Все они прибыли из Москвы. Четыре вахтовика, один человек находился в Москве по семейным обстоятельствам. Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. Трое были сразу помещены в инфекционные отделения. Двое — самоизоляция. Состояние всех удовлетворительное», — прокомментировал помощник губернатора Сергей Лежнёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе было подтверждено семь заболевших коронавирусом.

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