Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM Коронавирусная инфекция расползается по Ростовской области, следует из данных донского правительства, передаёт ИА REGNUM.

Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы не только в областном центре, но и в Кашарском и Семикаракорском районах, Новочеркасске, пишет портал donnews.ru со ссылкой на данные регионального минздрава. Кроме того, в горбольницу №7 Таганрога и в Обливскую центральную районную больницу госпитализировано по одному пациенту, являющиеся потенциальными носителями коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что по данным на утро 7 апреля в Ростовской области подтверждено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Анализы ещё пяти человек направлены в референс-центр.

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