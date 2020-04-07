Симферополь, 7 апреля 2020, 11:12 — REGNUM Власти Крыма ужесточат меры по недопущению распространения COVID-19, если крымчане продолжат игнорировать режим самоизоляции. Об этом 7 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в республике заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма также пригрозил закрыть работающие в условиях режима самоизоляции предприятия, если у них появится заболевший COVID-19. В республике на данный момент зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом. При этом пять заболевших уже выписаны из больницы.
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