Нур-Султан, , 11:08 — REGNUM Регистрацию автомобилей из автосалонов в Казахстане планируют перевести в электронный формат, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

Заместитель главы ведомства Аблайхан Оспанов заявил, что оформление транспортных средств, купленных на вторичном рынке, уже доступно в электронном виде на портале «Электронного правительства» или в мобильном приложении eGov mobile.

Оспанов добавил, что в 2019 году жители республики получили более 47 млн государственных услуг в электронном формате, что на 57% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане планируют расширить перечень документов, которые можно предъявлять официальным органам власти через мобильный телефон.

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