Сеул, , 11:14 — REGNUM Граждане Южной Кореи, застрявшие в Новой Зеландии, Австралии и Венгрии из-за сокращения международных авиарейсов в связи с распространением коронавируса нового типа, вернутся на родину чартерными рейсами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, днем 7 апреля чартерным рейсом, организованным авиакомпанией Air New Zealand, из Новой Зеландии в Южную Корею вылетят около 260 южнокорейцев.

Известно, что данный рейс был организован представителями Ассоциации южнокорейцев в Новой Зеландии.

10 апреля южнокорейская авиакомпания Korean Air организует второй рейс для эвакуации сограждан. Предполагается, что будет подготовлен и третий чартерный рейс.

В настоящее время в Новой Зеландии находится около 1500 южнокорейцев, желающих вернуться на родину.

6 апреля другая южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines выполнила эвакуацию сограждан из Австралии. Дополнительные рейсы для эвакуации южнокорейцев из Сиднея и Брисбена будут организованы до 12 апреля.

Из Венгрии на родину также вернулись 60 человек.

Отмечается, что в настоящее время граждане Южной Кореи также возвращаются из Уганды, Анголы, Намибии, Туниса, Конго, Лаоса, Кыргызстана, Казахстана и других стран.

По данным МИД Южной Кореи, на родину из сорока трех стран мира вернулись 6 619 человек.