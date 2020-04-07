Якутск, , 11:10 — REGNUM B Якутске через Πoчту России можно заказать доставку на дом продуктов и социально значимых товаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Заказ продуктов на дом — альтернатива похода в магазин, особенно для пожилых людей. Почта России предоставляет обширный набор дистанционных услуг.

Почтальонам выдают профилактические средства индивидуальной защиты.

Оформить заказ можно по номеру в WhatsApp: 8−924−874−88−13.

Как сообщало ИА REGNUM, Почта России сокращает сроки доставки по более чем 136 тыс. направлений. Уменьшение сроков пересылки произойдет между 421 населенным пунктом России с численностью свыше 50 тыс. человек. Посылки будут доставлены в среднем на 3 дня быстрее.