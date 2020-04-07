Ишимбай, Башкирия, , 11:10 — REGNUM Председателя спорткомитета и бывшего тренера-преподавателя обвиняют в хищении бюджетных средств в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Так, в 2018 году дети-спортсмены и тренеры г. Ишимбая ездили на соревнования в другой город. По версии следствия, обвиняемые изготовили и утвердили фиктивные документы, в которых было завышено количество участников соревнований, сумма расходов на проживание и питание. В дальнейшем эти подложные документы были переданы в бухгалтерию, после чего по ним произвели полную оплату.

Следователи считают, что излишне выданные денежные средства в сумме более 86 тысяч рублей обвиняемые присвоили себе. Свою вину они частично признали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, пособничества в мошенничестве и служебного подлога.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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