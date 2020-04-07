Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Создатель оригинальной модификации DayZ Дин Холл работает над новой масштабной игрой с элементами выживания. Об этом он рассказывает 7 апреля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/rocket2guns/status/1247294140812951552

В работе над новой игрой к Холлу присоединился Брайан Хикс — бывший креативный директор «автономной» версии DayZ. Подробности предстоящего проекта пока не сообщаются.

Напомним, DayZ — это модификация для игры Arma 2, посвящённую выживанию в открытом мире. Позже на её основе была выпущена отдельная игра.

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