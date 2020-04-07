Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:11 — REGNUM Министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму сообщила о выявлении четырех новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в восточноафриканской стране достигло 24. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление Мвалиму на брифинге для СМИ.

Она сообщила, что два новых случая заболевания COVID-19 были выявлены на материковой части Танзании, а другие два на Занзибаре.

«Министерство здравоохранения подтверждает четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), которые были выявлены в Дар-эс-Саламе, Мванзе и на Занзибаре, в результате общее число случаев заражения с начала вспышки в стране составляет 24», — заявила министр.

Она подчеркнула, что все заразившиеся находятся под наблюдением врачей в специализированных центрах лечения COVID-19 в Дар-эс-Саламе, Мванзе и на Занзибаре. Мвалиму отметила, что в министерстве здравоохранения продолжают поиск лиц, контактировавших с зараженными.