Вашингтон, , 11:29 — REGNUM От коронавирусной инфекции в США чаще умирают афроамериканцы. Об этом 3 апреля сообщает издание ProPublica.

В частности, по данным журналистов, в одном из городов США — Млуоки, среди 945 заразившихся 81% приходится на афроамериканцев, при том, что от общей численности населения их всего 26%. Аналогичные данные приводятся и по другим американским городам.

Причиной тому, как отмечают эксперты издания, является целый комплекс факторов, игравших роль на протяжении многих лет.

«Экологические, экономические и политические факторы усугубляются на протяжении нескольких поколений, что увеличивает риск для афроамериканцев заболеть разного рода хроническими заболеваниями. В Милуоки быть афроамериканцем означает, что твоя продолжительность жизни в среднем на 14 лет будет короче, чем у …», — отмечают журналисты.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, быстро распространилась по всему миру. В США число зараженных превысило 368 тыс. человек.