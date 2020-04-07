Нальчик, , 11:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попал под следствие заместитель начальника ОМВД России по Черекскому району. Его подозревают в превышении служебных полномочий. Занимавший высокий чин полицейский помогал нарушителям, незаконно перевозившим древесину ценных пород, сообщили 7 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, в июне 2018 года сотрудники ДПС остановили для проверки грузовую автомашину, перевозившую кряжи ценных пород древесины. У водителя не было никаких документов на груз, однако он не растерялся и позвонил заместителю начальника отдела полиции по Черекскому району. После разговора его с полицейскими водитель был отпущен.

Позже был зафиксирован еще один такой же инцидент. В результате проверок МВД и УФСБ было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время находится на рассмотрении.