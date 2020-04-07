Советская Гавань, Хабаровский край, , 11:13 — REGNUM Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Хабаровском крае, сообщила федеральная группа мониторинга.

Читайте также: «Арбуз» опечатан: в Хабаровском крае закрыли ТЦ из-за сотрудницы с COVID-19

Известно, что все 5 случаев выявлены в Советской Гавани — портовом городе, где ранее были подтверждены два случая заражения коронавирусом. Две женщины работали в крупнейшем в городе торговом центре «Арбуз». После получения предписания о немедленном закрытии и санобработке ТРЦ, собственник и не подумал это сделать. Торговый центр продолжал работать. Сейчас в городе насчитывается более 140 человек, которые могли контактировать с заболевшими, все они находятся на домашней самоизоляции и ждут результатов анализов из Новосибирска. Первые пять анализов дали положительный результат на COVID-19. В городе развернут обсерватор. Местные предприниматели обеспечили врачей средствами защиты.

Владелец местного новостного портала «Наша Гавань» Сергей Шевчук, опубликовавший сообщение о том, что ТРЦ «Арбуз» не был закрыт после получения предписания, его закрыли приставы по решению суда, получает теперь угрозы от владельца торгового центра, который находится в Москве. Человек написал заявление в полицию, так как опасается за свою жизнь и здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, ТРЦ «АРБУЗ» в Советской Гавани закрыт приставами по решению суда. Причиной стало выявление среди сотрудников двух человек с COVID-19.