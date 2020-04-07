Москва, , 11:16 — REGNUM Одиннадцать смертей пациентов с подтверждённым коронавирусом нового типа зарегистрировано в России за сутки 6 апреля. Об этом информирует 7 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего летальных исходов в Московской области, здесь скончались пять человек. Два пациента скончались в Москве, по одному — в Краснодарском крае, Бурятии, Приморье и Иркутской области.

Таким образом, общее количество смертельных исходов в России выросло до 58.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 6 апреля в России подтвердилось 1154 новых заражения коронавирусом. Всего выявленных случаев стало 7 497.

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