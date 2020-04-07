Пермь, , 11:04 — REGNUM В Пермском крае за сутки (на 7 апреля) число выявленных случаев коронавируса выросло на 11. В четырех случаях заразились мужчины, в семи — женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Известно, что два человека вернулись с Сейшельских островов, а остальные девять человек — контактные, среди них врач краевой инфекционной больницы.

«К сожалению, после трех суток отсутствия новых больных на этот день и час плюс 11. Опять же, к сожалению, ожидаемо. Все эти люди давно уже изолированы, их контакты установлены и также сдали тесты», — сообщает краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Минздрав Пермского края объясняет всплеск подтвержденных случаев «накопленным эффектом» проведения анализов. Тесты были отправлены в федеральные лаборатории в разное время, а результаты вернули единовременно.

В регионе прогнозируют рост выявляемости случаев заболевания в связи с тем, что в регион поступает крупная партия тест-систем диагностики коронавирусной инфекции. Как поясняют медики, количество выявляемых заболевших напрямую зависит от объема проводимых анализов.

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