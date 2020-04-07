Токио, , 11:02 — REGNUM Ошибка отображения дыма в игре Super Mario 64 была исправлена спустя 24 года. Об этом 6 апреля сообщило игровое издание Kotaku.

Баг (ошибку) исправил геймер с ником zoinknoise, выпустив специальный патч для PC-версии проекта. С его помощью дым в игре будет отображаться так, как изначально планировали разработчики.

Напомним, релиз Super Mario 64 состоялся в 1996 году. В игре, когда Марио падал в лаву, дым от его тела отображался неправильно и был похож на скопление чёрных точек.

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