Тбилиси, , 11:09 — REGNUM В Тбилиси прошла встреча министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили с директором миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Грузии Питером Вейблером. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба грузинского министерства.

«Леван Давиташвили поблагодарил правительство США и USAID за их поддержку в сложной ситуации и подчеркнул важность партнерства между двумя странами», — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что на встрече обсуждалось содействие в сфере обращения с отходами, продовольственная безопасность и поддержка малого и среднего бизнеса. Вебер отметил важность деятельности министерства сельского хозяйства для контроля запасов продовольствия в стране и обеспечения его поставок в сложившейся ситуации. Он также обещал поддержку грузинскому министру.

Напомним, USAID является федеральным органом США, уставом которого определено, что организация поддерживает сельское хозяйство, экономический рост и развитие демократии в развивающихся странах.