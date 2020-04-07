Абакан, , 11:01 — REGNUM Хакасия подходит к началу посевной. Как сообщили ИА REGNUM 7 апреля в республиканском министерстве сельского хозяйства, «коронавирус не помешает началу посевной в Хакасии».

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, отрасль сельского хозяйства для региона с учётом сегодняшней санитарно-эпидемиологической обстановки крайне важна.

«Бесперебойное снабжение наших жителей продуктами питания на сегодня становится крайне важным», — отметил он.

И. о. министра сельского хозяйства Хакасии Александр Башков подчеркнул, что апрель по метеопрогнозам ожидается довольно тёплым. Весенне-полевые работы планируют начать уже с 20 апреля. Сама посевная стартует в первых числах мая.

Площадь посевов по сравнению с 2019 годом увеличится почти на 8,5 тыс. га — почти до 212,5 тыс. га. Запасов семян достаточно, резерв на случай возможных перебоев с поставками ГСМ создан, заверили в министерстве. Готовность техники составляет свыше 90%. Закупка удобрений продолжается.

С 15 апреля минсельхоз Хакасии приступает к приёму документов на субсидирование. Выплаты обещают начать в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 7 апреля в Хакасии подтверждено пять случаев коронавирусной инфекции.

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