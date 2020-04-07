Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM Ряду водителей «Гортранса» в Екатеринбурге снизили премиальную часть зарплаты. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

Премию урезали тем водителям, которые какое-то время не были на работе в марте 2020 года.

«Те, кто был на линии, получат ее в стопроцентном объеме. Те, кто сидел дома, получат 75% премии», — уточнил градоначальник порталу «Е1».

Однако в приказе «Гортранса», который получили журналисты, указывается, что сокращение премии предусмотрено «для всех категорий работников».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высокинский пообещал дотации для общественного транспорта города. Поддержку окажут даже частным перевозчикам.

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