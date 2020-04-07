Владивосток, , 11:09 — REGNUM Партию электронных термометров для измерения температуры тела передали образовательным учреждениям Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Дистанционные термометры были закуплены за счёт средств краевого бюджета и предназначены для снижения вероятности распространения коронавирусной инфекции. Термометры будут направлены в детские сады и школы региона.

«У нас работают в населенных пунктах в детсадах дежурные группы, и эти термометры будут очень удобны и нужны для бесконтактного измерения температуры как у детей, так и у персонала», — пояснили в правительстве края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье раздали школьные пайки — за одну цену в них предусмотрен разный объём продуктов.