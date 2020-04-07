Улан-Удэ, , 10:58 — REGNUM Школьники в Бурятии, получающие льготное питание, получат сухие пайки в период карантина из-за эпидемии коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, предложение об этом поступило от депутатов регионального заксобрания.

По словам председателя комитета Народного хурала по социальному развитию Игоря Марковца, в бюджете заложено около трёхсот рублей в неделю на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Предлагаем продумать именно для этих детей вариант сухого пайка на неделю: мука, лапша, консервы и т.д., и людям поддержка была бы в этих условиях», — отметил он.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал инициативу, поручив минобразования сформировать рекомендованный стандарт сухого пайка с учётом мнения Роспотребнадзора. При этом он призвал ориентироваться на продукцию местных производителей, чтобы таким образом поддержать и бизнес.

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