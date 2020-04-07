Москва, , 10:58 — REGNUM В 43 регионах России произошли подтверждённые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщили 7 апреля в московском оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Лидером является Москва, у которой число заражений приблизилось к семи сотням — 697 случаев. На втором месте Петербург — 69. Далее идут Подмосковье — 67; Брянская область — 32; Калининградская область — 29. Сразу в трёх регионах — Ставрополье, Пензенской области и ХМАО — по 19 случаев. На Ямале их 18, в Ивановской области 14, в Дагестане — 13. По 11 заболевших в Коми, Краснодарском и Пермском крае, Волгоградской области. Десять человек заразились в Тульской области, восемь — в Ростовской, по семь — во Владимирской, Свердловской и Тюменской областях. В Ингушетии и Саратовской области по шесть заразившихся.

По пять человек заболели в Орловской, Ярославской области, Кабардино-Балкарии, Хабаровском крае. По четыре — в Калужской, Псковской, Омской областях, Калмыкии и Удмуртии. По три новых заболевших в Белгородской и Иркутской областях, Чувашии и Карачаево-Черкесии. В Башкирии, Кировской и Ульяновской областях — по два заражения. В Крыму, Чечне, Северной Осетии, Челябинской области и в Приморском крае по одному заболевшему.

Всего в РФ подтверждено 1154 новых случаев коронавируса. Всего — 7497 случаев в 81 регионе. 58 человек погибло (11 человек за минувшие сутки).