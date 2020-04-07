Москва, , 10:56 — REGNUM Выпускники российских школ 2020 года будут сдавать единые государственные экзамены. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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Глава федерального ведомства подчеркнул, что отмены ЕГЭ на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции не будет.

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Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить в России в 2020 году проведение единого государственного экзамена. Парламентарий заявил, что премьер-министр пока на эту идею напрямую не отреагировал, однако выразил уверенность, что заместители премьер-министра «в зависимости от развития ситуации к этому вопросу вернутся».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпросвещения России приняло решение о переносе сроков сдачи единого государственного экзамена в связи с пандемией нового типа коронавируса. Так, вместо 25 мая первые тесты выпускники напишут 8 июня. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учащихся девятых классов также перенесён на более поздний срок — на 9 июня 2020 года.

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