Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростовской области анализы ещё пяти человек, которые сдали положительный тест на коронавирус, направлены в референс-центр. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Результатов повторного анализа ждут ещё пять человек с предварительно положительными результатами теста», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что по данным на утро 7 апреля в Ростовской области подтверждено ещё восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 на Дону составило 17 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом