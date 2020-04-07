Москва, , 11:05 — REGNUM По состоянию на 7 апреля в Москве вылечилось 222 пациента из числа людей, чей тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале штаба по профилактике коронавируса в столице.

За сутки количество выздоровевших увеличилось на 16 человек. Все они были выписаны из медицинских учреждений.

«За прошедшие сутки еще 16 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 222», — сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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