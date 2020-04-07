Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Многофункциональные центры Петербурга открылись на выдачу документов. Они будут работать в течение четырех дней с 7 по 10 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

МФЦ, которые закрылись на «карантин» в связи с распространением коронавируса, пришлось открыть, чтобы граждане получили самые необходимые бумаги по предварительной записи.

Однако власти рекомендуют записываться на получение только самых необходимых документов: выдавать готовы паспорта, выписки ЕГРН о регистрации купли-продажи и карты детские дошкольные.

Для получения остальных бумаг, вроде охотничьего билета и любых других, помимо документов личного хранения, рекомендуют подождать окончания «карантина».

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