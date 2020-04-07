Лондон, , 10:55 — REGNUM Разработчики видеоигр из Великобритании добавляют в свои проекты сообщения о необходимости оставаться дома на время пандемии коронавируса. Об этом 6 апреля сообщило издание Eurogamer.

Специальные предупреждения появятся в играх Candy Crush Saga и Sniper Elite 4. В Dirt Rally 2.0, в свою очередь, уже есть подобное сообщение — оно появляется на баннере на одной из гоночных трасс.

К акции присоединились компании Activision Blizzard, Codemasters и Rebellion. Вероятно, в ближайшее время её поддержат и другие разработчики видеоигр.

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