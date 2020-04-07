Симферополь, , 10:58 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал тотальный контроль и закрытие работающих в условиях режима самоизоляции предприятий, если у них появится заболевший COVID-19. Об этом он заявил 7 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

«Необходим тотальный контроль за всеми работающими предприятиями по соблюдению режима. Предупреждаю про ответственность директоров. При несоблюдении мер, если появляется заболевший, предприятие, а, возможно, и отрасль прекратит работу», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму подтвердили ещё один случай коронавирусной инфекции. В республике зарегистрировано 22 случая COVID-19, 18 из которых завозные, четыре случая — местные, из двух семейных очагов. Пять заболевших уже выписаны из больницы.

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