Симферополь, 7 апреля 2020, 10:58 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал тотальный контроль и закрытие работающих в условиях режима самоизоляции предприятий, если у них появится заболевший COVID-19. Об этом он заявил 7 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму подтвердили ещё один случай коронавирусной инфекции. В республике зарегистрировано 22 случая COVID-19, 18 из которых завозные, четыре случая — местные, из двух семейных очагов. Пять заболевших уже выписаны из больницы.
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