Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
Ранее в регионе было зарегистрировано ещё пять случаев — во Владимире, Коврове, Петушках и Муроме.
Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области принято решение тестировать на наличие коронавируса всех пациентов с респираторными заболеваниями — бронхитом, гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонией.
Читайте ранее в этом сюжете: У владимирских школьников нет техники для дистанционного обучения