Владимир, , 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

Ранее в регионе было зарегистрировано ещё пять случаев — во Владимире, Коврове, Петушках и Муроме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области принято решение тестировать на наличие коронавируса всех пациентов с респираторными заболеваниями — бронхитом, гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонией.

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