Оренбург, , 10:52 — REGNUM В Оренбурге тотальной санобработке подвергнут все остановки общественного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

В Оренбурге дезинфицируют все остановки общественного транспорта Пресс-служба администрации Оренбурга

Ежегодно в рамках весеннего благоустройства остановочные павильоны моют водой. В настоящее время в условиях сложившейся эпидситуации, связанной с коронавирусом, остановки обрабатывают дезраствором.

За день дезинфицируют несколько десятков остановок. Сейчас, когда пассажиропоток снижен, это не создает неудобств горожанам, подчеркнули в горадминистрации.